PM de Niterói prende três por envolvimento com tráfico de drogas

Polícia remove barricadas no bairro de Fátima e prende suspeitos de tráfico em Várzea das Moças, em Niterói - Foto: Divulgação

Duas ações de equipes do 12° BPM de Niterói, realizadas na noite desta quinta-feira (15), terminaram com a prisão de três acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e a apreensão de uma pistola e de grande quantidade de entorpecentes.

Durante uma operação para a retirada de barricadas na Comunidade Pé Pequeno, no bairro de Fátima, em Niterói, os agentes observaram dois homens em atividade típica de tráfico de drogas.

Após abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram drogas em posse de um dos suspeitos, enquanto com o outro foi localizada uma pistola calibre 9mm, com 11 munições intactas.

A barricada foi removida pela equipe de demolição, que retirou cerca de 220 kg de material. Enquanto isso, os envolvidos foram detidos e conduzidos à 77ª DP (Icaraí), onde foram autuados por tráfico ilícito de drogas, permanecendo presos.

Na outra ação, realizada em Várzea das Moças, também em Niterói, os agentes do 12º BPM, durante patrulhamento na região, identificaram um casal em atitude suspeita.

Após a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram, em posse do homem, certa quantidade de material entorpecente. Ele confessou estar traficando drogas e assumiu ser o proprietário do material apreendido.

O suspeito foi conduzido à 81ª DP (Itaipu) para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis, sendo posteriormente encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.