Polícia prende foragidos e remove 430 kg de barricadas no Cubango, em Niterói

Durante uma operação para a retirada de barricadas instaladas por criminosos ligados ao tráfico de drogas em comunidades de Niterói, agentes do 12° BPM prenderam dois foragidos da Justiça na comunidade do Serrão, no bairro Cubango.

Na ação, os policiais se depararam com homens armados, que efetuaram diversos disparos, dando início a um confronto que terminou com um criminoso baleado, sem gravidade, e outro detido. Com eles, foram apreendidas duas pistolas, um rádio transmissor, dinheiro em espécie e uma grande quantidade de entorpecentes.

A barricada foi removida, sendo retirado cerca de 430 Kg de materiais. Enquanto isso, o baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) para atendimento médico.

Em seguida, a guarnição se dirigiu à 77ª DP (Icaraí) para o registro da ocorrência, onde os acusados foram autuados por tráfico ilícito de drogas, permanecendo presos. Contra um deles, havia dois mandados de prisão, por tráfico de drogas e homicídio, além de anotações criminais por lesão corporal, posse, uso e cultivo de drogas, e por dirigir automóvel sem habilitação. Contra o segundo acusado, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e duas anotações: uma também por tráfico e outra por roubo.