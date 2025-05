Suspeito de matar policial da Core morre em confronto com a polícia

As investigações continuam para capturar os demais envolvidos e desarticular o grupo criminoso responsável pela execução do policial - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram, nesta quinta-feira (15/05), uma ação para cumprir mandado de prisão temporária contra um dos envolvidos na morte de João Pedro Marquini, policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) assassinado no dia 30 de março deste ano. Durante a abordagem, o criminoso atacou os agentes e houve confronto, resultando na morte do homem.

A ação ocorreu após um intenso trabalho de investigação e monitoramento. As análises de informações de inteligência possibilitaram identificar a participação do criminoso na morte de Marquini. O bandido foi localizado em sua residência no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ao notar a presença dos agentes, o homem atacou os policiais, que agiram em legítima defesa. O investigado foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada pelo criminoso no confronto foi apreendida.

Contra ele, havia um mandado de prisão temporária pelo envolvimento na morte do policial civil João Pedro Marquini, ocorrida no dia 30 de março, na Zona Oeste. O agente da Core e sua esposa retornavam da casa da mãe dele, em Campo Grande, quando foram abordados por criminosos armados em uma tentativa de assalto. O policial foi alvejado e veio a óbito ainda no local.

As investigações continuam para capturar os demais envolvidos e desarticular o grupo criminoso responsável pela execução do policial.