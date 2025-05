Pioneira na região, Escola Superior de Advocacia da OAB Niterói celebra 30 anos com homenagem a diretores

Aconteceram na noite desta quinta-feira (15) as celebrações pelo 30° aniversário da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Subseção Niterói da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em uma sessão solene com a presença de dezenas de representantes da Ordem, a unidade comemorou a data com uma homenagem especial aos advogados que passaram pela direção da Escola, que é uma das pioneiras - Niterói foi apenas a segunda cidade do Brasil a sediar uma ESA.

A cerimônia aconteceu na sede da OAB Niterói, no Centro, e contou com a reinauguração da Galeria de Fotos, com os quadros de cada um dos dez ex-diretores homenageados. Para o atual diretor da escola, Júnior Rodrigues, o rol de retratos é uma forma de manter viva, para novos alunos, a História da unidade.

"Pode ser contada, a partir de hoje, uma história das pessoas que vieram antes da gente, que abriram os caminhos para nós estarmos, hoje, desenvolvendo um trabalho de tanta importância para a advocacia", destacou Júnior.

Cerimônia realizada nesta quinta (15) contou com reinauguração de galeria com retratos de ex-diretores | Foto: Enzo Britto

Leia também:

➢ Exposição 'Olhar pelo Axé' estreia nesta sexta-feira (16), na Casa das Artes de São Gonçalo

➢ INSS reconhece nome social de pessoas trans e travestis em seus cadastros

Pedro Gomes, atual presidente da OAB Niterói, destacou a importância social do trabalho feito na ESA, que oferece cursos livres e de pós-graduação para especialização de advogados em áreas do Direito. "A ESA é importante para a advocacia e para a sociedade, porque, daqui, a gente consegue se posicionar e trazer melhor conteúdo para dentro de um processo. Ou seja: a gente entrega uma melhor tutela jurisdicional para o nosso cliente e para a sociedade. Isso é o que é o mais importante", afirmou o presidente.

1/2 Presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes | Foto: Enzo Britto

2/2 Atual diretor da ESA da OAB Niterói, Júnior Rodrigues | Foto: Enzo Britto





Diretores homenageados

Um dos nomes reconhecidos na sessão foi o do advogado Rogério Travassos, que esteve na direção da ESA entre 2010 e 2012. Ele se disse bastante emocionado pelo reconhecimento do trabalho com a instituição. “Eu não ligo muito para homenagem, mas essa é de suma importância. Daqui há alguns anos eu não estou mais aqui - como nenhum de nós; faz parte do ciclo da vida - e sei que muitos vão olhar para a nossa foto e vão ver que fomos diretores da ESA”, destaca Rogério.

1/2 José Carlos Oliveira e Rogério Travassos, ex-diretores da ESA na OAB Niterói | Foto: Enzo Britto

2/2 Rogério Travassos, ex-diretor da ESA na OAB Niterói | Foto: Enzo Britto





Outro dos homenageados que esteve por lá foi o advogado José Carlos Oliveira, que dirigiu a ESA em 2019. Para ele, além de um papel importante na defesa da democracia, a Escola também ajuda no diálogo entre o ambiente profissional e a graduação em Direito. “A ESA não é importante somente para os advogados. É importante também para as universidades. O jovem universitário precisa de uma conversa, de uma palestra; precisa ouvir algo que está fora da universidade”, destaca José.

Pós gratuita em parceria com a Universo

A relação com as instituições de graduação é, inclusive, uma das marcas da ESA de Niterói, que foi a primeira no país a disponibilizar um curso de pós-graduação gratuito. Através de uma parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), a instituição oferece uma pós-graduação social no campo de Mediação - iniciativa idealizada pela professora e advogada conselheira da OAB Niterói Matilde Slaibi. O diretor do Campus Niterói da Universo, Anderson Freire, também esteve no evento e celebrou o vínculo entre a universidade e a instituição.

Diretor do Campus Niterói da Universo, Anderson Freire, e presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes | Foto: Enzo Britto

“A Universo sempre teve como lema - com o direcionamento da nossa fundadora, a professora Marlene [Salgado] - ter essa interlocução com a sociedade. Quando a gente vai estudar o que é uma universidade, a gente vê que ela só tem razão de ser se ela tiver um fim social para o ambiente e para a comunidade em que ela está inserida. Então, faz parte da missão da universidade não só estar lá lecionando, seguindo as diretrizes curriculares que são definidas, mas também interferir na comunidade. Interferir na comunidade passa por ter uma relação próxima com todos os conselhos profissionais”, enfatizou Anderson.

Além de Rogério e José Carlos, também foram homenageados os ex-diretores Leonil da Silva Mello (in memoriam), Luciene Saldanha Araújo Ribeiro, Vargas Vila Cruvello D'Ávila, José Gonçalo Rodrigues, Fernando José Dias, Carlos Alberto Lima de Almeida e Indio do Brasil Cardoso.