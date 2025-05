Paciente denúncia abuso sexual realizado por profissional no Hospital Getúlio Vargas

Um paciente denunciou ter sido vítima de abusos sexuais no Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quinta quinta-feira (15). O suspeito é um técnico de enfermagem terceirizado que estava de plantão.

O profissional já foi desligado da unidade pela Fundação Saúde. Ele é acusado de ter tocado nas partes íntimas da vítima e colocado o órgão genital na boca do paciente. O técnico foi encaminhado a 22ª DP (Penha), para prestar depoimento, ele nega ter cometido o crime.

O paciente foi ouvido ainda no hospital e, agora, outras testemunhas, como profissionais de saúde, vão prestar depoimento. Também foi solicitado a coleta do material genético para realização da perícia.

Leia também:

Suposto chefe do CV do Ceará é preso indo ao médico no Rio



Colégio em Icaraí, Niterói, é depredado por criminosos; azulejos e torneiras foram levados



Confira a nota da Secretaria de Saúde do Rio:



"A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) repudiam o episódio denunciado por familiares da paciente envolvendo um profissional terceirizado que atuava na unidade.

Assim que tomou conhecimento do caso, na manhã desta quinta-feira (15), a direção do hospital acionou a polícia, comunicou à Secretaria e à Fundação Saúde, gestora da unidade, para que todas as medidas cabíveis fossem adotadas. Uma equipe do hospital acompanhou a família na delegacia. A Fundação Saúde já determinou à empresa terceirizada o desligamento imediato do funcionário.

A Secretaria está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações. Uma equipe multidisciplinar foi designada para prestar apoio e acompanhamento psicológico à paciente e à família."