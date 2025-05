Suposto chefe do CV do Ceará é preso indo ao médico no Rio

Um dos principais nomes acusados de ligação com o tráfico de drogas no Ceará foi preso nesta quinta-feira (15) no Recreio, Zona Oeste do Rio. Anderson Bruno Soares Silva, conhecido como Pacote, foi encontrado por policiais militares do Rio enquanto ia para uma consulta médica nesta manhã. Segundo os agentes, ele é apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no estado do Ceará.

Pacote estava foragido desde 2023, quando conseguiu direito à liberdade condicional. As investigações indicam que, após obter o benefício, ele fugiu para o Rio, não prestou contas à Justiça e se escondeu na comunidade da Rocinha. De acordo com os policiais, o suspeito teria continuado a comandar ações criminosas no Ceará à distância, enquanto levava uma vida social ativa com sua companheira no Rio de Janeiro.

Enquanto ainda estava no Nordeste, ele teria sido um dos responsáveis por comandar uma série de intensos conflitos entre facções criminosas no Ceará; a disputa entre CV e PCC na região teria deixado pelo menos quinze mortos. Pacote possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubos, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa. Ele foi preso e encaminhado para a 33ª DP (Realengo).