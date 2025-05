Colégio em Icaraí, Niterói, é depredado por criminosos; azulejos e torneiras foram levados

O Colégio Estadual Joaquim Távora, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói - Foto: Reprodução/Google Maps

O Colégio Estadual Joaquim Távora, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, foi invadido por criminosos na madrugada desta quarta-feira (14), e teve seus pisos da parede e do chão do banheiro arrancados, impossibilitando que as aulas por um dia, principalmente por causa da inutilização dos sanitários.

Além dos pisos, torneiras também foram levadas. Em decorrência da remoção forçada das peças e equipamentos, houve alagamento na unidade.

Mães de alunos relataram que os invasores levaram também produtos da cozinha que são utilizados para a alimentação dos alunos. Por causa dos danos, as aulas na unidade de ensino foram afetadas.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) explicou que os invasores arrombaram a escola. Ainda segundo a pasta, as torneiras da instituição de ensino já foram substituídas e já estão sendo realizados reparos nos banheiros. De acordo com a nota, os estudantes devem utilizar os banheiros do vestiário da quadra.

O órgão ressaltou que o caso foi registrado no Registro de Violência Escolar (RVE), um mecanismo interno que registra ocorrências de violência nas escolas para prevenir novos casos.

Também foi registrado um boletim de ocorrência (B.O). O local já passou por perícia na manhã desta quinta-feira (15), e a instituição foi liberada e as aulas normalizadas.

Posicionamento da Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento na área será reforçado com o apoio de motocicletas, viaturas e efetivo adicional escapado através do Regime Adicional de Serviço (RAS).

A força de segurança ainda destacou que em muitas vezes esses crimes são cometidos por pessoas em situação de vulnerabilidade social e que a intervenção desses casos precisa da atuação em conjunto de diferentes órgão públicos. Caso o indivíduo seja flagrado cometendo o crime, será detido e conduzido à delegacia.

Ocorrências parecidas

O Colégio Estadual José Bonifácio, situado no Fonseca, também foi invadido recentemente, no último dia 15 de abril. Neste caso, os invasores arrombaram a porta de ferro da escola e deterioraram os equipamentos de ar-condicionado com o objetivo de retirar os fios de cobre e peças internas.

Ainda no local foram encontradas peças de plásticos e peças espalhadas pelo chão, fora um portão de ferro destruído. Por causa disso, as aulas da unidade passaram a serem do modelo híbrido (presencial e online), segundo informações da Seeduc.

Outro caso ocorreu no início do mês, na UMEI Governador Eduardo Campos, no bairro Maria Paula, que também foi invadida e teve duas televisões e uma caixa de som furtados.

Em fevereiro deste ano, a Unidade Municipal de Educação Infantil Alberto de Oliveira, no Centro de Niterói, situado próximo a Câmara Municipal e da 76ª DP, também foi alvo de criminosos e furtada. De acordo com funcionários, foram levados tablets, cabos de energia, televisão, ventiladores e peças de ar-condicionado.