PM que matou pintor durante pagode se entrega à Polícia na Baixada

Foragido pela acusação de matar um homem durante uma roda de pagode na Baixada Fluminense, o cabo da Polícia Militar Vinicius Rodrigues Pacheco, conhecido como Lico, de 37 anos, foi preso após se entregar à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na manhã desta quinta-feira (15). As investigações da unidade indicam que ele é o homem flagrado atirando contra o pintor Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, durante o evento em um bar de Nova Iguaçu no último sábado (10).

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o acusado, que não estava de serviço, dispara à queima-roupa contra a vítima, que também assistia à apresentação de pagode. Não há qualquer registro de brigas ou desentendimento entre os dois no local no dia do disparo. O pintor não resistiu e o suspeito fugiu do local.

Leia também:

➢Suposto chefe do CV do Ceará é preso indo ao médico no Rio

➢ Colégio em Icaraí, Niterói, é depredado por criminosos; azulejos e torneiras foram levados

Na última terça (13), a Justiça emitiu um mandado de prisão contra o policial militar, que se entregou aos agentes nesta manhã acompanhado de dois advogados. Ele foi preso e vai responder por abuso de autoridade e violência policial. As investigações iniciais apontam que ele teria se desentendido com o pintor dois meses antes do crime; a família da vítima nega e afirma que os dois não se conheciam. A DHBF segue investigando o caso.