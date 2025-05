"De Magé" morre em confronto com a polícia no Santo Cristo, em Niterói

Apontado como o chefe do tráfico de comunidades em Niterói, ‘De Magé’ morreu, na noite da última terça-feira, durante confronto com policiais militares do 12ºBPM (Niterói), na comunidade Santo Cristo, no Fonseca. Além dele, um suspeito conhecido como ‘Bolinha’ também foi baleado.

De acordo com informações de policiais militares do serviço de inteligência da unidade, denúncias apontaram que ‘De Magé’ estaria ampliando seu comando e expandindo suas atividades ilícitas para o Santo Cristo.

Com isso, agentes da P2, do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram até o Santo Cristo, onde surpreenderam o acusado. Houve intenso confronto e o ‘De Magé’ foi baleado e morto no local. De acordo com a polícia, ele também era responsável pelo tráfico nas comunidades da Coronel Leôncio, Palmeira e Coreia.

‘Bolinha’ também foi baleado, mas acabou socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde está internado sob custódia.

Com os acusados a polícia encontrou uma pistola 9mm, carregador e munições para a pistola, uma granada e um rádio comunicador.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em NIterói.