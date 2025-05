Empresário é alvo de operação por furto cinematográfico de relógios de luxo em Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) deflagraram uma operação, nesta terça-feira (13/05), contra um empresário acusado de ser o mentor intelectual de um furto cinematográfico, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao autor, em Icaraí e Itaipu.

O crime ocorreu em fevereiro de 2025. Na ocasião, um homem, ordenado pelo empresário, invadiu um dos apartamentos de um apart-hotel de alto padrão localizado no bairro de Gragoatá, em Niterói, e furtou cerca de dez relógios de luxo. Para não ser reconhecido, o criminoso utilizou uma máscara de silicone realística, além de terno e luvas.

Na última terça-feira (06/05), os policiais da 76ª DP localizaram o homem que executou o furto e ele apontou que um ex-candidato a vice-prefeito do município seria o autor intelectual e mandante do crime.

As investigações ainda apontaram que o político era amigo da vítima e desconfiava que havia cerca de U$ 1 milhão escondido no apartamento. Ainda segundo o apurado, o suspeito foi o responsável por vender o apartamento à vítima e, por isso, conhecia bem a arquitetura do prédio. Foi ele quem forneceu todas as informações necessárias para que o plano fosse colocado em prática, inclusive sobre a rotina do morador, que estava viajando no dia do furto.

Diante do fato, os dois criminosos foram indiciados por furto qualificado. A operação está em andamento.