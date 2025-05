Rodrigo Neves anuncia grande legado esportivo do Pan 2031 para Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta segunda-feira (12), durante reunião de trabalho da candidatura do Pan 2031, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), que vai construir um grande parque esportivo, no Largo da Batalha, ao lado do Fórum de Pendotiba.

“Estou anunciando aqui, em primeira mão, que nós vamos desapropriar uma grande área, vamos criar um grande parque esportivo e de convivência para as famílias. Vai ser um dos mais importantes legados esportivos para a cidade. Esse projeto já está sendo elaborado e vai agregar muito valor àquela região e a toda a cidade”, declarou o prefeito.

Além de oferecer equipamentos para diversas modalidades esportivas, o novo parque será aberto à população, promovendo inclusão e qualidade de vida.

A reunião desta segunda-feira (12) sobre a candidatura conjunta de Rio e Niterói discutiu os pontos que serão apresentados na próxima sexta-feira (16), em Miami, ao comitê executivo da Panam Sports, responsável pelos Jogos Pan-Americanos.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, vai participar da apresentação ao lado do vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, e do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta.

Foto: Lucas Bene

O vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, destacou a importância da candidatura conjunta para impulsionar as cidades e para a imagem do Brasil.

“Essa é uma candidatura que tem um potencial metropolitano. A partir desses jogos, podemos avançar ainda mais nesse projeto de desenvolvimento do Estado do Rio”, disse o vice-prefeito do Rio.

O encontro também contou com a presença do secretário de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, do medalhista olímpico Lars Grael e de diversas autoridades do Rio e Niterói.