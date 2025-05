Policial militar morre após ser baleado no Bairro Almerinda, em São Gonçalo

Um policial militar morreu, na noite desta terça-feira (13), após ser baleado por traficantes no bairro Almerinda, em São Gonçalo. Pelo menos mais duas pessoas deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) com ferimentos por tiros.

Segundo informações, o PM foi baleado e socorrido até o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Durante procedimento cirúrgico, ele teve três paradas cardíacas e não resistiu.

Um acusado, de 22 anos, também foi baleado e passa por cirurgia no Heat. O estado de saúde dele é considerado grave.

Uma terceira pessoa também teria sido baleada no caso. No entanto, não há maiores detalhes sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações preliminares, nesta ação, dois fuzis foram apreendidos. A Polícia Militar foi procurada para dar detalhes sobre o caso, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Em apuração