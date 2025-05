Operação da PM nos morros dos Macacos e do São João fecha escolas na Zona Norte do Rio

Os morros dos Macacos e do São João, na Zona Norte do Rio, são alvos de uma operação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (13). Em decorrência do tiroteio na área, nove escolas precisaram suspender as atividades.

A operação é uma resposta ao ataque a agentes do Batalhão de Choque, que foram alvos de tiros enquanto faziam um patrulhamento no Morro dos Macacos durante a madrugada. A ação também resultou na prisão de um suspeito, com quem foram apreendidos uma pistola, munições e um celular.

De acordo com a PM, depois que a troca de tiros cessou, os policiais conseguiram prender um suspeito de participação no ataque. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).



Serviços públicos interrompidos

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, nove escolas situadas no Morro dos Macacos tiveram suas atividades interrompidas por causa das operações em andamento. Entretanto, as unidades de ensino do Morro do São João continuam com funcionamento normal nesta terça-feira.

Informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde atestam que a Clínica da Família que atende a localidade continua funcionando, mas que suas atividades externas foram suspensas em razão da falta de segurança na área.