Operação apreende armas e US$ 24 mil em mansão de suspeito ligado ao CV

As investigações apontam que as comunidades controladas pela organização criminosa no Rio de Janeiro são utilizadas como refúgio por traficantes de outros estados - Foto: Reprodução/ internet

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta terça-feira (13), um arsenal de armas de grosso calibre e US$ 24 mil em espécie durante uma operação em uma mansão de luxo em São Paulo. A ação faz parte da Operação Contenção, que mira criminosos ligados ao Comando Vermelho, responsáveis por abastecer a facção com drogas e armamentos. Na ação foram presos quatro suspeitos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, um no Mato Grosso e um em Rondônia.

As investigações apontam que as comunidades controladas pela organização criminosa no Rio de Janeiro são utilizadas como refúgio por traficantes de outros estados. Agora, os criminosos refugiados estariam se aliando aos chefes da facção não apenas para expansão territorial, mas também para conquistar comunidades da Região Metropolitana.

O armamento encontrado em São Paulo seria destinado ao fortalecimento e à conquista de novos territórios pelo Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste da capital fluminense e em outros estados.