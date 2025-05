STF marca audiência de mediação sobre royalties de petróleo entre municípios fluminenses

A audiência voltada à mediação entre os municípios envolvidos na disputa judicial sobre a divisão dos royalties da exploração de petróleo e gás foi marcada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a próxima quinta-feira (22), às 14h.

A mediação busca resolver o conflito que já se prolonga há anos, e é marcado por controvérsias acerca dos critérios utilizados na partilha dos recursos. No documento assinado em abril pelo ministro Edson Fachin, a convocação do encontro deixa claro que as partes envolvidas devem se sentar à mesa com todos os argumentos previamente elaborados, para que a tentativa de acordo possa acontecer de forma transparente entre as partes. Representantes técnicos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de prefeitos e procuradores dos municípios, também foram notificados.

Leia também

Rio quer acordo com agência da ONU para combater tráfico de armas

Rodrigo Neves anuncia grande legado esportivo do Pan 2031 para Niterói



A contestação, que parte das prefeituras de São Gonçalo, Magé e Guapimirim, questiona a metodologia adotada pela ANP e pelo IBGE na definição do montante que cabe a cada cidade. Enquanto estes três municípios somam repasses anuais em torno de R$ 400 milhões, outros três: Rio de Janeiro, Maricá e Niterói, concentram grande parte dos valores pagos (aproximadamente R$ 7 bilhões).

Caso o Supremo decida por uma nova fórmula de cálculo, estimativas incluídas no processo indicam que São Gonçalo, Magé e Guapimirim poderiam elevar sua arrecadação anual para até R$ 1,5 bilhão, quase quatro vezes mais do que recebem atualmente.

Posição das prefeituras

Enquanto os prefeitos de Rio e Maricá afirmaram publicamente que cederiam parte dos valores recebidos aos munícipios em questão, a administração municipal de Niterói afirmou que a iniciativa é ilegal e afronta o modelo legal vigente. Apesar do impasse, a cidade estaria disposta a criar um fundo intermunicipal como alternativa.

Nos bastidores, a posição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é interpretada como um gesto de pré-candidato ao governo do estado em 2026, pelo PSD. Com cerca de 900 mil moradores, São Gonçalo tem o segundo maior colégio eleitoral do estado, atrás, somente, da cidade do Rio.