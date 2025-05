Rodrigo Caio retorna ao Flamengo e assume vaga na comissão técnica de Filipe Luís

Ex-zagueiro do Flamengo, irá colaborar nas decisões cotidianas com o técnico, sem ser especialista em bola parada - Foto: Reprodução - Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo recebe de braços abertos mais um de seus antigos jogadores, dessa vez o bicampeão da Libertadores Rodrigo Caio, de 31 anos. Ele irá compor a comissão técnica de Filipe Luís, que também é ex-atleta do clube. Rodrigo voltou ao Rubro-Negro nesta terça-feira (13) e assumirá a vaga de Daniel Alegria, demitido na última segunda-feira. As informações foram divulgadas pelo “GE” e confirmadas pelo jornal O DIA.

O ex-zagueiro não será especialista em bola parada, pois a função será dividida entre a equipe. A intenção do clube com a contratação de Rodrigo Caio é ter alguém na equipe com experiência dentro de campo e que possa usar isso para discutir as decisões rotineiras com o técnico Filipe Luís.

O atleta deixou o Flamengo no final de 2023. Já na temporada passada, o ex-zagueiro sofreu com lesões enquanto esteve no Grêmio.

Rodrigo Caio foi revelado pelo São Paulo, mas viveu seu melhor momento na carreira no Flamengo em 2019, quando se destacou na temporada em que foram conquistados os títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores.