Baixo público no Nilton Santos causa prejuízo de quase R$ 300 mil aos cofres do Botafogo

Botafogo teve seu pior público no Brasileirão na goleada sobre o Inter, no domingo (11) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo goleou o Internacional no domingo (11), por 4x0, e subiu na tabela do Brasileirão 2025. Mas, poucas pessoas testemunharam o ocorrido in loco. O público de 7.800 pessoas no Nilton Santos se transformou em prejuízo aos cofres do Glorioso.

O clube saiu devendo R$ 292 mil para a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) por conta das despesas do duelo. A quantidade de pessoas presentes no estádio não foi nem a metade esperada pelo clube e pelos responsáveis pela segurança.

Segundo a ata da reunião de segurança com representantes da CBF e empresas operacionais, como de segurança, transporte e contingência em estádios de futebol, a expectativa de público era em torno de 20 mil presentes.

Por isso, o Alvinegro abriu o Setor Norte. Consequentemente, demandou maiores despesas com segurança, serviços operacionais e logísticas. Ao todo, as receitas com ingressos comercializados foram de R$ 426.700,00. As despesas somaram R$ 718.874,53. A melhor receita veio no setor Leste Inferior com o sócio do plano "Alvinegro", que rendeu R$ 80.500,00.

O Botafogo teve seu pior público no Campeonato Brasileiro na temporada. Após o apito final, os jogadores convocaram a torcida para o duelo contra o Estudiantes, da Argentina, na quarta-feira (14), pela Libertadores.