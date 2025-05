Dois homens são presos em flagrante após roubar BRT

Na madrugada desta sexta-feira (9), dois homens foram detidos em flagrante após furtarem objetos metalicos na Barra da Tijuca.

O Centro de Comando e Controle acionou agentes do BRT para verificar um veículo estacionado na calha do BRT com a suspeita de um homem que estaria furtando fios da rede telefônica. Quando chegaram ao local, o homem foi flagrado saindo de um bueiro.

Foi identificado, enquanto os agentes revistaram o veículo, três objetos furtados e um segundo envolvido. O veículo foi retirado, e o material, recuperado.

