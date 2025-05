Enem 2025: Governo divulga datas das provas e inscrições

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 já têm data para acontecer. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais, nesta sexta-feira (9), para confirmar que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro as provas do Exame, que funciona como o principal vestibular para acesso a instituições de ensino superior no Brasil.

Além disso, o ministro também confirmou que as inscrições começam ainda este mês, no próximo dia 26 de maio. O prazo vai até 6 de junho. “Tanto você que está no terceiro ano do ensino médio, vai concluir, que já concluiu o ensino médio e que quer ter a oportunidade de ir para a universidade, não percam a oportunidade”, disse Santana, em postagem feita no Instagram e no X.

Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, devem ser anunciados com a publicação do edital, que deve ser feita em breve. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do exame já se encerrou, no último dia 2 de maio.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).