Policia Militar do Rio de Janeiro terá helicóptero de guerra nas operações

Até o fim do ano a Polícia Militar do Rio de Janeiro receberá um helicoptero blindado do modelo Black Hawk, aeronave de combate amplamente utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O governo do estado fez o anúncio durante a apresentação de novas viaturas semiblindadas que também serão destinadas à corporação, que aconteceu nesta terça-feira (6).

Desde de 1979, a introdução do Black Hawk, a aeronave é usada em vários conflitos internacionais. Seu desempenho em locais hostis e sua capacidade de operação em diferentes terrenos tornaram o modelo referência em mobilidade e resistência.

O modelo que o governo adquiriu terá blindagem especial, o trará mais segurança aos agentes durante operações em áreas de conflitos, como comunidades dominadas por facções criminosas.

Atualmente, helicópteros dos modelos Bell Huey II, AW-169, AW119 e H-125 compoem a frota aérea da PM, que são utilizados em ações táticas, patrulhamento e transporte de pessoal. Além do anúncio, também foram entregues 214 novas viaturas semiblindadas, do total de 758 veículos que ainda serão incorporados ao patrulhamento até o fim do semestre.

De acordo com o governador, "Esta entrega reforça o nosso compromisso com uma polícia mais preparada, protegida e presente nas ruas. Estamos investindo em tecnologia, infraestrutura e valorização dos nossos profissionais para oferecer mais segurança à população. Na minha gestão, entregamos mais de 1.700 viaturas, e vamos incorporar 2 mil homens até 2026. Vamos realizar um novo concurso no próximo ano. Isso é mais uma evidência de que trabalhamos para garantir dignidade aos nossos agentes".

Haverão 103 SUVs Renault Duster e 111 picapes Fiat Titano no novo lote; no total da nova frota será incluso 414 Duster, 220 Titano e 127 sedans Toyota Corolla. Essa é a primeira remessa com pintura de quadriláteros na lataria, o padrão internacional adotado por forças de segurança.

Foi adquirido desde 2022 pelo Estado 1.714 viaturas. 956 veículos, 300 motocicletas, 30 blindados, 22 mil coletes balísticos, 3.400 capacetes, 600 fuzis, 500 pistolas eletroincapacitantes e 44 mil uniformes também foram comprados.