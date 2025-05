Três foragidos da Justiça são presos em ações da PM em Niterói e Maricá

As prisões e apreensões foram realizadas nesta quinta-feira (8) - Foto: Divulgação

As prisões e apreensões foram realizadas nesta quinta-feira (8) - Foto: Divulgação

Agentes do 12º BPM de Niterói realizaram, nesta quinta-feira (8), três prisões de foragidos com mandados de prisão por roubo.

Na operação realizada na comunidade do Sabão, no Centro da cidade, houve um breve confronto entre policiais e criminosos, que terminou com um suspeito baleado. Ele estava em posse de uma pistola, um rádio transmissor, entorpecentes, duas granadas e um carregador de fuzil municiado. O mesmo possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O material apreendido foi encaminhado à 76ª DP (Centro) | Foto: Divulgação

Leia também

Inea e Polícia Civil resgatam 167 aves silvestres traficadas

PM apreende adolescente envolvido com roubos de veículos em Icaraí, Niterói



A equipe policial acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local prestando os primeiros socorros e conduzindo o ferido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Na mesma ação, foi realizada a prisão de um segundo suspeito, que também portava pistola. Diante dos fatos, os agentes encaminharam os dois à 76ª DP (Centro) para registro da ocorrência, autuação em flagrante e cumprimento dos mandados de prisão.

Também nesta quinta-feira (8), no Morro do Holofote, em Santana, Niterói, outro foragido da justiça pelo crime de roubo foi preso em uma ação integrada com equipes da 77ª DP (Icaraí) e 78ª DP (Fonseca).

Após o compartilhamento de informações entre os setores de inteligência e monitoramento, o criminoso foi localizado em uma residência na comunidade citada. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói.

O acusado foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Em Maricá, também nesta quinta-feira (8), o 12ºBPM conseguiu capturar um foragido pelo crime de roubo tentado. A prisão foi realizada na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, Centro da cidade.

A ação aconteceu durante um patrulhamento, onde os agentes avistaram três homens suspeitos que tentaram fugir em sentido contrário à polícia.

Durante a abordagem e verificação dos antecedentes, os policiais confirmaram que um dos indivíduos possuía mandado de prisão pendente, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O criminoso foi conduzido a 82ªDP (Maricá) para apreciação do fato pela e posteriormente encaminhado à 76ªDP (Centro), onde permaneceu preso.