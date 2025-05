Inea e Polícia Civil resgatam 167 aves silvestres traficadas

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), conseguiu resgatar, nesta quinta-feira (8/5), duas aves silvestres e duas aves exóticas em uma residência de Magé, além de localizar cinco animais mortos. No dia anterior, agentes já haviam apreendido um homem em flagrante, em Rio Bonito, que seria apontado como traficante de animais silvestres. No momento, ele transportava 163 aves em situação de maus-tratos.

"O trabalho de inteligência desenvolvido em parceria com os outros órgãos estaduais e federais foi essencial para a identificação deste grande esquema criminoso. Proteger a nossa rica biodiversidade é a nossa maior missão", destaca o secretário Bernardo Rossi.

A prisão na quarta- feira (7/1) ocorreu na Rodovia Governador Mário Covas ( BR 101 ), na altura de Rio Bonito, após denúncias. O chefe do esquema criminoso é conhecido popularmente como “Juninho de Magé”, e foi interceptado junto de um ajudante. Os 163 animais encontrados estavam acondicionados em sacolas sem ventilação adequada, água ou comida.

Nesta quinta-feira, os agentes foram até a residência e locais usados pelo suspeito como "cativeiro de animais", e recuperaram estavam dois Calafates (Lonchura oryzivora), um Tiziu (Volatinia jacarina) e um Coleirinho (Sporophila caerulescens). A operação também recuperou cinco aves mortas no local, vítimas de maus tratos, e contou com o apoio do Ibama.

Todos os animais resgatados na quarta-feira (7/5) foram devolvidos à natureza. Já os Calafetes recuperados no dia 8, foram encaminhados para o CETAS de Seropédica, onde passarão por uma avaliação veterinária. Os outros animais foram soltos por técnicos do Inea em uma área de mata fechada. Os responsáveis serão autuados por cativeiro ilegal e maus tratos de aves silvestres e exóticas.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital), no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou IOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.





