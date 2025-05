PM apreende adolescente envolvido com roubos de veículos em Icaraí, Niterói

Após coleta de dados que indicava a participação de suspeitos do tráfico da comunidade do Beltrão, em Santa Rosa, Niterói, envolvidos em roubos de veículo ocorrido na área de Icaraí, agentes do 12ºBPM conseguiram localizar e prender um suspeito nesta quinta-feira (8).

Com base nas informações levantadas, os policiais iniciaram monitoramento com o objetivo de localizar os suspeitos. Durante a ação, receberam a informação de que os criminosos estariam atuando no tráfico de drogas em uma escadaria da comunidade, situada na travessa Beltrão.

A ação, que contou com o apoio do Departamento de Polícia do Cavalão e do Largo da Batalha, resultou na apreensão de um jovem de 17 anos em posse de grande quantidade de material entorpecente: 37 pinos de cocaína; 36 invólucros de maconha; cinco pedras de crack; um Radiotransmissor e um aparelho celular.

O acusado e o material foram encaminhados para 77ª DP (Icaraí) e posteriormente à 76ª DP (Centro), onde o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso.