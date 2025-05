Festival reúne esporte, cultura e ação ambiental na Praia de Itaipu, em Niterói

Conexão Circular Impacta Itaipu promove, neste sábado (10), o festival “Nosso Mar, Nossos Jogos”. O evento, que acontece de 7h às 14h, na Praia de Itaipu, em Niterói, tem como objetivo a integração esporte, cultura e educação ambiental, convidando a comunidade a viver uma experiência transformadora em prol do meio ambiente.

A Praia de Itaipu será palco de um evento que vai muito além da diversão. “Nosso Mar, Nossos Jogos” propõe minitorneios de canoa polinésia, futevôlei e beach tennis, além de mutirões ecológicos que unem esporte e cuidado ambiental, tudo com o objetivo de fortalecer as conexões comunitárias e preservar o ecossistema local.

“Infelizmente, esse cenário deslumbrante vem sendo ameaçado por resíduos deixados na areia e no mar, colocando em risco a vida marinha e a tradição pesqueira da região. Com o festival, queremos ir além da competição esportiva e da limpeza da praia: queremos fomentar a transformação, a reconexão com a natureza e a ação coletiva”, explicou Lívia Fernandes, coordenadora do projeto, que acredita na força da comunidade para a construção de um futuro mais sustentável.

A grande inovação do evento é o conceito de competição colaborativa, onde quem ganha é a praia. Os participantes somam esforços para reduzir o lixo marinho, fortalecendo iniciativas como a Resex Maré Limpa e contribuindo para ações concretas como a compra de EPIs, instalação de lixeiras e placas educativas, além do investimento contínuo em educação ambiental em Itaipu.

A realização é da Conexão Circular, uma startup que promove projetos socioambientais e relações de consumo sustentáveis através da plataforma https://benfeitoria.com/projeto/conexao-circular-nosso-mar-nosso-jogo-1xip?ref=benfeitoria . Em 2024, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, a Conexão Circular já promoveu encontros com instituições locais para fortalecer redes de sustentabilidade em Itaipu.

O festival conta com o patrocínio da Secretaria das Culturas e da Viação Pendotiba, que disponibilizará um ônibus para o transporte dos inscritos até a praia. Também apoiam o evento o Shopping Multicenter Itaipu, que doou coletes e camisas UVs para os catadores, e o Sindpetrorj, que forneceu 12 novas lixeiras para a praia. Entre os parceiros, estão ainda a Rede Oceano Limpo, a Polén, a Aquafis Academia e a Conexão Talento.

O projeto ainda busca novos patrocinadores para ampliar a infraestrutura, garantir segurança aquática e promover atividades culturais que deixarão um legado duradouro para Itaipu.

Como participar

O público pode apoiar o projeto participando dos torneios ou escolhendo uma modalidade de contribuição na plataforma Benfeitoria. Quem contribui, garante a vaga para competir e fazer a diferença.

Serviço:

Festival “Nosso Mar, Nossos Jogos” – Conexão Circular Impacta Itaipu

Local: Praia de Itaipu, Niterói (RJ)

Data: 10 de maio de 2025

Horário: 7h às 14h

Classificação: Livre