Gêmeos de Niterói vão representar o Brasil no Pan-Americano de Badminton

Niterói colhe hoje os frutos de um investimento em educação e inclusão social feito há mais de uma década. Os gêmeos Rafael e Samuel de Oliveira Dias, primeiros alunos da Creche Municipal Zilda Arns, inaugurada em 2013 no bairro do Caramujo no primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves, foram convocados para integrar a seleção brasileira de badminton. Hoje aos 12 anos, os meninos são atletas do Parque Esportivo do Caramujo (Pesc) e vão representar o país no Pan-Americano da modalidade, que será realizado entre os dias 13 e 18 de julho.

A notícia da convocação foi dada pelo próprio prefeito Rodrigo Neves e pela vice-prefeita e medalhista olímpica Isabel Swan, aos alunos, pais, técnica e responsáveis pelas crianças.

Leia também:

Com reservas, Flu perde para o San José na altitude de La Paz

Flamengo tem atuação ruim diante do Córdoba e tom de cobrança toma conta dos jogadores

“Vocês foram convocados para a seleção brasileira. Rafael e Samuel são o retrato de uma política pública que deu certo. Quando inauguramos a Zilda Arns, sabíamos que estávamos plantando sementes. Hoje, esses dois meninos nos mostram que, quando o poder público acredita nas pessoas, o impossível se torna realidade. Eles saíram da creche e foram para o Pesc. E agora, com dedicação e muito esforço, vão ganhar o mundo”, afirmou, emocionado, o prefeito Rodrigo Neves durante encontro com os meninos.

A notícia sobre a convocação dos meninos chegou no mesmo dia em que o prefeito de Niterói se reuniu com dirigentes do Pacto Niterói Contra a Violência, um plano municipal de segurança pública que completa sete anos como uma política pública inovadora para a promoção da cultura de paz e da segurança cidadã e que terá uma segunda fase. O programa possui 18 projetos distribuídos em quatro eixos estratégicos: prevenção; policiamento e justiça; convivência e engajamento dos cidadãos; e ação territorial integrada. O Pesc está inserido no eixo “prevenção”, porém centenas de jovens são atendidos em outros programas.

Criados no coração de um bairro marcado por desafios sociais, os meninos cresceram acompanhados pela rede de cuidado da Prefeitura e despontaram como promessas do esporte dentro do Parque Esportivo do Caramujo (Pesc), o maior equipamento público de esportes e inclusão social da cidade.

“Vamos cada vez mais investir em esporte para os jovens da cidade. O esporte socializa e ajuda a salvar vidas. Isso é muito importante”, afirmou a vice-prefeita Isabel Swan.

O Pesc atende cerca de 1.200 pessoas matriculadas em 21 modalidades esportivas, sendo 15 olímpicas. O espaço conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social e pedagogo, que acompanha de perto a trajetória dos alunos. Mais do que um centro esportivo, o Pesc é uma trincheira de esperança, inclusão e empoderamento, especialmente no combate à vulnerabilidade social e à violência.

“A gente tira as crianças da rua com esporte, cultura e amor. Temos grupos de empoderamento feminino, funcional para idosos, crianças a partir dos seis anos e uma geração inteira transformada pela oportunidade. O esporte salva vidas. Rafael e Samuel são provas disso. Niterói é o único município do Brasil que vai oferecer bolsa atleta para meninos de 12 anos. O normal é 14 anos. Então, eles não precisarão parar e podem se candidatar à bolsa”, ressaltou Simone Santos, técnica de badminton do Pesc e uma das responsáveis diretas pela formação dos meninos.

A emoção também tomou conta da mãe dos gêmeos, Michelle Reis de Oliveira Dias, que os matriculou na Creche Zilda Arns com apenas 10 meses de idade.

“Eles eram muito pequenos. Nunca imaginei que chegaríamos até aqui. A creche foi um divisor de águas para nossa família. Ver meus filhos indo para o Pan-Americano é uma emoção que não cabe no peito. O esporte transformou a vida deles e a nossa também. Outros jovens também precisam acreditar nisso”, disse Michelle Reis de Oliveira Dias.

“A gente começou lá no Pesc só brincando. Depois foi ficando sério. A gente treinava muito, e agora estamos na seleção. Dá orgulho de lembrar de onde a gente veio. Queremos representar nossa cidade, nosso bairro, nossa história. É por todo mundo que torceu por nós”, afirmou Rafael de Oliveira Dias.

O secretário executivo regional do Baldeador, Caramujo, Maria Paula e Santa Bárbara, Oto Bahia, também destacou a importância do esporte como meio de oportunidades e desenvolvimento nas comunidades.

“Ver esses jovens atletas do Baldeador e Caramujo alcançando uma etapa nacional é motivo de grande alegria e orgulho. Isso destaca a importância do esporte como meio de oportunidades e desenvolvimento em nossas comunidades", concluiu Otho Bahia.