Polícia Civil prende autor de latrocínio que vitimou funcionário de loja de veículos

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (08/05), um homem acusado de latrocínio. O crime ocorreu em outubro de 2024, em São Gonçalo. Na ocasião, a vítima, Wagner dos Santos Palmeira de Oliveira, funcionário de uma loja de veículos, acompanhava um cliente durante um test-drive. O detido foi capturado no bairro Vila Lage, no mesmo município.

Wagner dos Santos Palmeira de Oliveira | Foto: Divulgação

Segundo os agentes, o criminoso e mais dois comparsas estavam em duas motos e atentaram contra o veículo e seus ocupantes, atirando diversas vezes para forçar a parada do carro. Naquele momento, a vítima foi atingida por um tiro nas costas e o automóvel foi levado pelo trio para a comunidade do Zumbi. Algumas horas depois, foi abandonado na Avenida Progresso, também em São Gonçalo, onde atearam fogo.

Leia também:

Homens são presos vendendo drogas dentro de maços de cigarro em Copacabana

Flamengo tem atuação ruim diante do Córdoba e tom de cobrança toma conta dos jogadores



De acordo com a investigação, o preso desta quinta foi o responsável por efetuar os disparos contra o veículo. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, com base na investigação da DHNSG.

Os outros dois envolvidos no crime foram capturados no final do ano passado, um pela DHNSG e o outro por policiais militares.