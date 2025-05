Flamengo tem atuação ruim diante do Córdoba e tom de cobrança toma conta dos jogadores

Filipe Luís e jogadores assumem responsabilidade por atuação ruim do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Filipe Luís e jogadores assumem responsabilidade por atuação ruim do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Após o empate do Flamengo por 1x1 com o Central Córdoba, na quarta-feira (07), pela Libertadores, o técnico Filipe Luís deixou claro o incômodo com a postura do time durante a partida na Argentina.

Os jogadores seguiram o posicionamento do comandante e admitiram as falhas e cobraram mudança para a sequência. A atuação deixou bastante a desejar e apontou para uma oscilação do time, que já vinha de um desempenho ruim na derrota para o Cruzeiro.

"Os erros técnicos nos levam a perder a bola e temos que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e, com volume, criam chances e essa imposição sobre o adversário. Hoje, perdemos muita bola, tivemos muitos erros técnicos. Fisicamente não estávamos (bem)", considerou Filipe.

O tom se estendeu para o vestiário. Os atletas demoraram quase duas horas para deixar o estádio. O Flamengo saiu por volta de 0h45 e tinha decolagem para o Rio de Janeiro prevista para 1h30. Os erros técnicos foram destacados pelo treinador no papo com o grupo.

A sequência de jogos tem pesado para o Flamengo, que completou, na Argentina, sua terceira viagem seguida: Botafogo-PB (São Luís), Cruzeiro (Belo Horizonte) e Central Córdoba (Santiago del Estero). Na partida da Libertadores, o time não conseguiu ficar com a bola e estava nitidamente cansado.

O Flamengo terá que tirar uma lição mais clara do empate com desempenho ruim na Argentina. Não há mais margem para erros na Libertadores: o Rubro-Negro precisa vencer os dois jogos que restam na fase de grupos, contra LDU e Deportivo Táchira, ambos em casa, para seguir vivo no torneio.