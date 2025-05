Família de Maricá procura pedreiro desaparecido há mais de um ano

Alexandro foi visto pela última vez no dia 9 de abril do ano passado - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

A família do pedreiro Alexandro de Mendonça Silva, de 47 anos, vive há mais de um ano dias de angústia desde o seu desaparecimento. Segundo informações, o morador do bairro Manu Manuela, em Maricá, foi visto pela última vez no dia 9 de abril de 2024, andando sozinho pelas ruas da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Porém, a informação obtida pela família não foi completa, e nenhum parente ou conhecido sabe o lugar exato onde ele estava.

Ainda de acordo com familiares, Alexandro é pai de duas filhas e nunca havia desaparecido ou ficado tanto tempo sem dar notícias.

"Não sabemos o local exato onde ele estava, só que foi visto andando na Penha. Ele é um cara bom, do bem, ajudava a todos, e ficar sem saber o que de fato aconteceu ou está acontecendo, é desesperador. Precisamos de informações", desabafou Carina, irmã de Alexandro.

A família já registrou o desaparecimento em uma delegacia de Maricá e pede para quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do pedreiro, que entre em contato pelo número (21) 966010293.