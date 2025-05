Porque o novo Papa adotará o nome de Leão XIV? Entenda

No início da tarde desta quinta-feira (8), a fumaça branca foi expelida pela chaminé da Capela Sistina, indicando que um novo Papa havia sido escolhido. Mais tarde, foi realizada a consagração do escolhido: Robert Francis Prevost, de 69 anos, o primeiro pontífice norte-americano da igreja católica. Mas por que Robert levará a alcunha de Leão XIV?

Quando um Papa é escolhido, ele escolhe seu nome, que costuma indicar qual linha o pontífice deve seguir. Não existe uma regra formal que determine quais nomes podem ser escolhidos ou não. No entanto, a tradição é de que sejam escolhidos nomes de figuras importantes na História da Igreja. Nesse caso, o novo pontífice escolheu o nome Leão, que não é utilizado há mais de um século, desde o pontificado de Leão XIII.

Este nasceu como Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci-Prosperi-Buzzi, em 1810, e foi líder da Igreja Católica de 1878 até sua morte, em 1903. Leão XIII teve o quarto maior reinado de qualquer Papa. Ele trabalhou para incentivar o entendimento entre a igreja católica e o mundo moderno, defendendo a ideia de que ciência e religião coexistiam. Leão teve um papel fundamental em trazer normalidade à Igreja após os escândalos sobre o pontificado de Pio IX, além de tentar uma reaproximação com a classe trabalhadora da época.

Leia também:

➣Papa Leão XIV: Vaticano anuncia Robert Prevost como novo sumo pontífice da Igreja Católica

➣ Família de Maricá procura pedreiro desaparecido há mais de um ano

Leão XIII também tem uma grande relação com o Brasil. O religioso demonstrava suas opiniões a favor do fim da escravidão. Ele comemorou a assinatura da Lei Áurea, em 1888, além de reconhecer a importância da Princesa Isabel nesse processo. Leão também teve uma grande importância no desenvolvimento da igreja católica na América Latina.

No dia 22 de janeiro de 1947, foi criada no Rio de Janeiro, a Fundação Leão XIII, devido a atuação do pontífice nas favelas do estado. As ações assistenciais do religioso no período entre 1947 e 1962, foi marcado por atuações em 33 favelas do Rio de Janeiro, garantindo necessidades sociais jamais proporcionadas anteriormente pelo Estado, como questões de educação, alimentação, saúde, lazer, apoio jurídico e urbanidades.

A Fundação Leão XIII, significou em conjunto das ações do religioso no interior das favelas cariocas a partir dos Centros de Ações Sociais. Esses centros se materializaram como os principais espaços de planejamento, organização, administração e principalmente, de realização das atividades políticas e sociais no interior dessas favelas.