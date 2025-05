Adolescentes são detidos "surfando" em trem na Zona Norte do Rio

No ano passado, SuperVia registrou 46 casos de 'surfe ferroviário' - Foto: Divulgação/SuperVia

No ano passado, SuperVia registrou 46 casos de 'surfe ferroviário' - Foto: Divulgação/SuperVia

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, por estarem praticando "surfe" em um dos trens da SuperVia, na estação de Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta feira (8).

De acordo com a SuperVia, os agentes acionaram a PM, ao flagrarem os jovens. O conselho tutelar também foi acionado e o caso foi registrado na delegacia da região. Segundo a concessionária, o "surfe ferroviário" compromete a segurança dos passageiros além de impactar no bom funcionamento dos trens. No ano passado, foram registrados 46 casos, dessa perigosa atividade. "Essa ação é irresponsável e compromete a vida desses infratores e de toda a nossa operação. Essas crianças correm risco de vida", afirmou a gerente de Comunicação e Sustentabilidade da SuperVia, Juliana Barreto.

A empresa informou que "caso alguém seja flagrado viajando em locais inapropriados, estas serão retiradas, detidas e, com apoio do GPfer (Grupamento de Polícia Ferroviária) ou batalhões da área, conduzidas a delegacia para apreciação da autoridade policial".



Além disso, o maquinista só pode prosseguir com a viagem após a retirada dos "surfistas", gerando atrasos. Os passageiros também podem contribuir denunciando essas atitudes através dos canais de atendimento da concessionária e do Disque Denúncia (2253-1177).