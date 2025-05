Habemus Papam! Fumaça branca no Vaticano anuncia novo papa; nome será anunciado em breve

A Igreja Católica já tem seu novo Papa. A famosa chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, soltou fumaça branca no início da tarde desta quinta-feira (08), sinalizando que os cardeais que participam do conclave escolheram o novo Sumo Pontífice da igreja. O sinal foi emitido às 13h08; nome do novo Papa deve ser anunciado em breve.

A informação foi confirmada nas redes pelo perfil oficial do Vaticano. O novo pontífice foi escolhido menos de 24 horas de votação após a primeira votação entre os 133 cardeais, que aconteceu na quarta (07). A escolha também acontece 17 dias após a morte do papa Francisco, 266º líder da Igreja que morreu no último dia 21 de abril.

*Em atualização

