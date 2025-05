Fundador e chefe de facção criminosa, Celsinho da Vila Vintém é preso pela Polícia Civil

Foi preso na manhã desta quinta-feira (8), durante uma operação da Polícia Civil, Celso Luiz Rodrigues, o "Celsinho da Vila Vintém", apontado como um dos fundadores e chefes da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA), rival do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) na venda de drogas.

Ele foi capturado por policiais da 32ª DP (Taquara), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) na Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da polícia, o criminoso se aliou ao Comando Vermelho (CV), com quem rompeu no passado, para tentar retomar comunidades de Santa Cruz que foram dominadas pela milícia.

A Operação Contenção, realizada nesta quinta-feira (8), funciona como uma ofensiva permanente para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio.

Decisão judicial

Celsinho estava solto desde outubro de 2022, após uma decisão judicial conceder a ele liberdade no único processo que ainda o mantinha preso: uma condenação em primeira instância, com 15 anos de regime fechado por ter comandado a invasão da Rocinha, em 2017.

Na saída da prisão, ele disse que iria viver uma “nova vida”.

"[Vou] procurar alguma coisa para fazer, ficar tranquilo. Ficar tranquilo eu vou, me envolver com nada eu não vou. Eu não me envolvo há muitos e muitos anos. Vou tentar viver uma nova vida", disse na época.

Condenado por tráfico de drogas, roubo e organização de quadrilha, Celsinho foi preso pela primeira vez em 1990. Em 1996, foi novamente encarcerado, mas acabou fugindo em 1998, vestido de policial militar, quando estava no Hospital Penitenciário Fábio Macedo Soares.

Em 2002, foi recapturado. E em 2017, Celsinho retornou ao Rio em transferência para o Complexo Penitenciário de Gericinó, onde estava até 2022.