Tiroteio assusta moradores no Morro do Boa Vista e deixa um morto; PM mantém operações na região

PM segue com operações nas comunidades do Serrão e Pé Pequeno - Foto: Divulgação

Um tiroteio registrado por volta das 21h30 desta quarta-feira (8) assustou moradores do Morro do Boa Vista, em Niterói, e resultou na morte de um homem. De acordo com o 12º BPM, o corpo da vítima foi encontrado na Rua Silveira da Mota, no alto da comunidade.

Policiais militares realizaram buscas por toda a região, mas não encontraram criminosos de facção rival circulando pelas ruas. Segundo a corporação, não há, até o momento, indícios de invasão por grupos armados de outra facção.

Moradores ouviram tiros e um homem foi encontrado morto | Foto: Divulgação

As ações da Polícia Militar continuaram na manhã desta quinta-feira (9) com operações táticas nas comunidades vizinhas.





PM realiza ações táticas desde a madrugada nas regiões do Serrão e Pé Pequeno

As operações fazem parte do chamado “Cerco Boa Vista”, voltado à estabilização da área e à prevenção de confrontos entre facções criminosas.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O caso será investigado pela Polícia Civil.