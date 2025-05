Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no Rio; Carro do goleiro Rossi é alvejado por quatro tiros

O Flamengo informou, na manhã desta quinta-feira (8), que os jogadores sofreram uma tentativa de assalto após o desembarque no Aeroporto do Galeão, no final da madrugada.

De acordo com o clube, o carro em que estava o goleiro Rossi foi alvo de quatro tiros na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Apesar do susto, ninguém se feriu.

"Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela Conmebol Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso", disse o comunicado.

Linha amarela, onde o crime aconteceu | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

"O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia", informou o clube.

O Flamengo, que jogou na Argentina na noite desta quarta-feira (7), empatou por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Notas sobre o ocorrido

A Polícia Militar informou em nota que os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizaram buscas pela região e conduziram algumas vítimas para a 21ª DP (Bonsucesso).

Também em nota, a Lamsa, concessionária que administra a via, disse que uma equipe da empresa foi acionada para a ocorrência, na Linha Amarela, na altura da saída 7 (Bonsucesso), no sentido Barra. No entanto, ao chegar ao trecho, o motorista não estava mais no local.

Na tarde desta quinta-feira (8), os jogadores devem voltar a treinar no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, em preparação para o jogo contra o Bahia, no próximo sábado (10), pelo Brasileirão.