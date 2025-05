Dois homens são presos com drogas e granadas na Comunidade da Chácara, em Niterói

Acusados de integrarem o tráfico de drogas da Comunidade da Chácara, em Niterói, dois homens, de 43 e 21 anos, foram presos na noite da última quarta-feira (07).

De acordo com policiais militares do 12ºBPM (Niterói), policiais do Posto de Patrulhamento Comunitário (PPC), do Morro do Estado, realizavam uma incursão na comunidade da Chácara quando surpreenderam um homem com uma granada e um rádio de comunicação.

Os policiais seguiram com as buscas e encontraram 1.300 pedras de crack, 2,5 kg de maconha prensada, 434 trouxinhas de maconha, uma granada, 14 canetas THC e três rádios transmissores.

Em outro ponto da comunidade, um jovem também foi detido. A dupla foi encaminhada para a delegacia, onde foi constatado que o segundo detido tinha uma anotação criminal por posse e cultivo de drogas. Já o primeiro preso possui anotações por tráfico de drogas, posse e cultivo, roubo e furto.



O caso foi registrado na 76ªDP (Centro), onde a dupla foi autuada.