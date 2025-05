Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido com apoio do tráfico em Itaboraí

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam Eliane Peres Saraiva, nesta terça-feira (06/05), suspeita de participar da morte de seu esposo, Marcos Aurélio Batista Santos, em fevereiro deste ano. Ela foi capturada em casa, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, após cruzamento de dados e monitoramento.

Segundo as investigações, na época do fato, no bairro Marambaia, também em Itaboraí, Marcos foi agredido e submetido a "julgamento" pelo "tribunal do tráfico" de drogas, sendo executado.





De acordo com o apurado, a esposa da vítima teria solicitado o auxílio de narcotraficantes que atuam na região conhecida como Complexo do BNH. A motivação para o homicídio teria sido um suposto assédio de Marcos contra uma mulher da família.

Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.