'Favelinha' é preso no bairro Boa Vista, em São Gonçalo

Suspeito teria se envolvido em troca de tiros com policiais do 7° BPM (São Gonçalo) - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar durante uma ação no Boa Vista, em São Gonçalo, nesta terça-feira (06). Fabrício dos Santos Rodrigues, de 26 anos, conhecido como Favelinha, teria se envolvido em uma troca de tiros com os agentes nesta terça (06). Ele é condenado pelo crime de roubo e estava foragido desde outubro do ano passado, quando aproveitou uma visita periódica ao lar para fugir do sistema prisional. Outro suspeito foi preso com ele.

Segundo o 7° BPM (São Gonçalo), a troca de tiros aconteceu na Rua Carlos Lima. Agentes foram até lá para apurar denúncias anônimas de roubo de carga. No local, um grupo de suspeitos teria fugido ao avistar a chegada dos policiais. “Favelinha teria efetuado disparos. Após o tiroteio, ele acabou detido, junto de outro homem, de 27 anos.

Uma pistola com duas munições, 340 trouxinhas de maconha e 128 pinos de cocaína foram apreendidos com eles, além de um aparelho de rádio transmissão, supostamente usado para comunicação entre criminosos. Os dois foram encaminhados à 72ª DP (Alcântara) e conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.