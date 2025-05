PF deflagra Operação Olho de Hórus IV contra estupro virtual e abuso sexual infantil na Baixada Fluminense

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Olho de Hórus IV com o objetivo de combater a prática dos crimes de estupro virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil na rede mundial de computadores.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos investigados em Nova Iguaçu/RJ, município localizado na Baixada Fluminense.

Leia também:

Jiboia de dois metros é encontrada dentro de máquina de lavar em Niterói

Artista niteroiense lança música solo e participa de tributo a Sergio Mendes no Teatro Municipal



As investigações foram iniciadas em 2024, por meio de uma denúncia formalizada pelo pai da vítima. A partir das apurações, foi possível identificar que o responsável pela prática do crime de estupro virtual e do compartilhamento das mídias contendo material de abuso sexual infantil teria 15 anos de idade.

Durante as buscas, foram encontrados arquivos armazenados e compartilhados de violência sexual infantojuvenil nos celulares apreendidos com os irmãos menores de idade, o que os levaram a serem apreendidos e encaminhados à Polícia Civil. Os celulares e o computador localizado na residência também foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica criminal.

O menor de 15 anos de idade poderá responder por ato infracional análogo ao estupro e pela produção, armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil. Já o outro menor, de 13 anos, poderá responder pelo armazenamento de tais arquivos.