Artista niteroiense lança música solo e participa de tributo a Sergio Mendes no Teatro Municipal

A cantora, compositora e atriz niteroiense Isabella Antunes, 27 anos, lançará em todas as plataformas musicais, nesta sexta dia 9, a sua primeira música solo, intitulada "Anjo", com sua letra e voz embaladas pela melodia do produtor e amigo Kevin Dasilva.

Na noite seguinte, sábado, dia 10, a artista fará mais uma participação especial em show do pianista e maestro Marvio Ciribelli, desta vez no Teatro Municipal de Niterói, com repertório do saudoso conterrâneo Sergio Mendes.

No estilo Nova MPB, "Anjo" é inspirada nas perdas de entes queridos durante a pandemia. "A maioria de nós se despediu de alguém especial durante o pico de Covid-19. Fiz essa canção em homenagem à minha tia Alda Defaveri, um ser humano ímpar, muito importante em minha vida", conta ela. A capa traz fotos do álbum de família da artista. O clipe foi gravado no Betta Studio, no Humaitá. Outros lançamentos autorais da cantora estão previstos para os dias 6 de junho e 4 de julho.

Já o show do Marvio, sábado, às 19h, no Municipal de Niterói, terá a participação de outros talentosos artistas da cidade, além de Isabella, como a famosa jornalista e cantora Mylena Ciribelli, irmã do anfitrião. O espetáculo será gratuito, com distribuição de senhas na bilheteria duas horas antes do início.