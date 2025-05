Jiboia de dois metros é encontrada dentro de máquina de lavar em Niterói

Uma jiboia com cerca de dois metros de comprimento foi encontrada dentro de uma máquina de lavar roupas, na casa de um morador do bairro Engenho do Mato, em Niterói, na manhã desta segunda-feira (6).

Assustado com a presença do animal, o morador acionou a Guarda Municipal, que enviou uma equipe ao local para realizar o resgate. Segundo os agentes, a jiboia passou por uma avaliação física que constatou estar em boas condições de saúde.

Guardas Municipais foram chamadas para retirar o animal da máquina de lavar | Foto: Reprodução - TV Globo

Após o atendimento, o animal foi devolvido à natureza e solto no Parque Estadual da Serra da Tiririca, uma extensa área de preservação ambiental que abrange parte do município.