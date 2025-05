Homem armado é detido durante ação do Proeis Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue colhendo resultados positivos do investimento em segurança no município. Na noite deste domingo (04/05), agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) - convênio custeado pelo município para reforçar o policiamento nas ruas da cidade - apreenderam um revólver durante patrulhamento no bairro Flamengo.

Os agentes estavam em patrulhamento preventivo, por volta das 20h30, quando foram informados por um pedestre sobre um homem armado em um estabelecimento comercial. Os policiais seguiram para o local e, durante a abordagem ao homem, encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

O suspeito e o revólver foram encaminhados para a 82ª DP – Maricá.