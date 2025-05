Família pede ajuda para levar criança com alta hospitalar para casa

A família de Nicolas da Conceição Silva, de apenas quatro anos, internado no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, há quase sete meses, recebeu alta médica para casa nesta terça-feira (06). Porém, ele necessita de cuidados especiais e de uma estrutura adequada para seu bem-estar. Nicolas nasceu com paralisia cerebral.

Para conseguir levar o filho para casa, a dona de casa Raquel Conceição Lima, de 39 anos, precisa adquirir cama, colchão e cadeira especiais e cilindro de oxigênio, além de material de higiene pessoal, insumos e alimentação. “Não tenho condições de comprar. Preciso de ajuda para levar o meu filho para casa. Montar uma estrutura para cuidar dele”, garante.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

A família busca apoio e qualquer doação é bem-vinda para garantir que Nicolas tenha os cuidados necessários. Na tarde desta terça-feira médicos, enfermeiros, maqueiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e pessoal administrativo do hospital abraçaram a campanha “Nicolas em Casa”. Quem puder ajudar pode contribuir com qualquer valor por meio da chave pix (21) 97482-0808, que está em nome da mãe do paciente.