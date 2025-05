Polícia Civil prende taxista que auxiliava em furtos a residências no Rio

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam um taxista que auxiliava em furtos a residências em diversos bairros do Rio de Janeiro. Ele foi capturado, nesta segunda-feira (05/05), no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio.

Segundo os agentes, a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e do cruzamento de informações, foi possível localizar o veículo utilizado nos crimes e, com o apoio do proprietário, identificar o motorista envolvido. As investigações apontaram que o táxi era utilizado como estratégia para ludibriar a fiscalização e despistar a atenção das forças de segurança, uma vez que o veículo circulava com aparência de legalidade. Durante os crimes, o autor, que já é reincidente pelo crime de furto, prestava o apoio logístico necessário para a execução dos delitos.

De acordo com os agentes, questionado, ele confessou que cobrava um valor adicional para conduzir os criminosos até os locais escolhidos e permanecer nas imediações durante os furtos para garantir a fuga dos comparsas.

Além da prisão realizada nesta segunda, a Polícia Civil identificou outro criminoso com mais de 10 processos por furto qualificado e três mandados de prisão pendentes. Estima-se que a associação criminosa tenha furtado mais de 50 residências, sempre com o mesmo modo de operação, com invasões durante a madrugada e fuga rápida com apoio do táxi. A quadrilha atuava principalmente nos bairros de Piedade, Quintino, Praça Seca e Tanque, nas zonas Norte e Oeste da capital.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. As investigações seguem para localizar e prender os demais integrantes do grupo.