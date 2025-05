Condenado por matar tio da namorada em São Gonçalo é preso no Colubandê

O crime, cometido em setembro de 2014, aconteceu no portão da casa da vítima, no bairro Vila Três - Foto: Divulgação

Douglas Leonardo e Cirne Dias, condenado a 17 anos de prisão pelo assassinato do tio da namorada, foi preso na manhã desta segunda-feira (05), no Colubandê, em São Gonçalo, por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

O crime, cometido em setembro de 2014, aconteceu no portão da casa da vítima, no bairro Vila Três. Douglas chamou Márcio no portão com o pretexto de saírem para tomar uma cerveja. No momento em que a vítima se virou para pegar algo dentro de casa, o atirador sacou uma arma e atirou duas vezes, acertando Márcio na cabeça e no abdômen.

A vítima foi socorrida e levada para um hospital da região. No entanto, ele não resistiu e morreu pouco tempo depois.

O crime teria sido cometido por que Márcio não autorizava que a sobrinha de sua mulher tivesse um relacionamento com o seu algoz. Na época, a menina tinha 18 anos.

Nesta segunda, após longo trabalho de inteligência, os policiais conseguiram localizar Douglas na região do Colubandê. Ele foi encaminhado para a sede da DHNISG.