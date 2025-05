Três são presos por tráfico de drogas no Morro dos Marítimos, em Niterói; Vídeo

Após realizarem buscas, na madrugada desta segunda-feira (5), na localidade do Morro dos Marítimos, bairro Engenhoca, em Niterói, equipes do 12º BPM prenderam três criminosos pela prática de tráfico ilícito de drogas. Com eles, também foram apreendidos uma pistola, uma réplica de fuzil, drogas e três carregadores.



A busca ocorreu após os suspeitos fugirem da guarnição momentos antes, na comunidade Coronel Leôncio, em direção ao local anteriormente citado.

Ao chegarem ao Morro dos Marítimos, os policiais identificaram suspeitos em atividade de tráfico de drogas, que tentaram fugir ao notarem a presença policial. Após cerco tático, três criminosos foram detidos e conduzidos à 78ª DP (Fonseca) para registro e autuação.

Os criminosos e todo material apreendido foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca) | Foto: Divulgação





Segundo informações da PM, um dos criminosos, no momento da fuga, quebrou o pé e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).