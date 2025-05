Operação contra o tráfico de drogas deixa um suspeito morto e outros dois presos em Niterói

Durante uma operação do 12°BPM de Niterói na comunidade do Caniçal, no Cafubá, no último domingo (4), policiais militares agiram em repreensão ao tráfico de drogas local e prenderam dois suspeitos, além de apreender três pistolas.

Na ação, os agentes foram recebidos a tiros por criminoso armados. Após cessado o confronto, a Polícia Militar encontrou um suspeito, portando uma pistola, que não resistiu aos ferimentos.

Durante as buscas pela região, outros dois suspeitos foram encontrados e detidos, e com eles, apreendidos duas pistolas, carregadores, radiotransmissores e material entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios (DHNSG) e posteriormente à 81ª DP (Itaipu), onde os envolvidos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceram presos.