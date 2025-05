"Chefão" do tráfico da Vila Ipiranga morre em confronto com a PM em Niterói

Na madrugada desta segunda-feira (5), um intenso tiroteio proveniente de um ataque de criminosos a uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento no bairro Engenhoca, em Niterói, deixou o chefe do tráfico de drogas do Complexo da Vila Ipiranga, Santo Cristo e Coronel Leôncio, vulgo "Naizinho 01", de 35 anos, morto no local. Ele portava um fuzil.

Outros dois suspeitos, que estavam junto à "Naizinho 01" em um veículo Saveiro, na cor prata, foram presos em flagrante pelos agentes. Após receberem ordem de parada, os criminosos tentaram fugir, efetuando disparos contra a PM.

A partir desta ação, iniciou-se um confronto em que o chefe do tráfico de drogas foi morto, portando um fuzil. Contra ele, havia 11 anotações por crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.



De acordo com a PM, a perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) para registro e providências cabíveis.