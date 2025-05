Operação Fake Monster: Polícia cumpre mandado de prisão em Niterói e mais 8 cidades

Centenas de pessoas foram salvas, nesse sabado (4), após a realização da operação (batizada como Fake Monster) contra uma ameaça de atentado a bomba durante o show da cantora Lady Gaga em Copacabana.

Segundo o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, a prisão de 2 principais líderes da organização criminosa aconteceu de forma cautelosa. “Sem criar qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de alarde”.

Durante as investigações foram identificados dois chefes do grupo, um homem do Rio Grande do Sul preso por porte ilegal de arma e um adolescente do Rio apreendido por armazenar imagens de exploração sexual infantil.

A operação desarticulou um grupo que disseminava discurso de ódio e tinha como alvo preferencial o público LGBTQIA+, cumprindo também os mandados de busca e apreensão contra um suspeito de terrorismo que acusava Lady Gaga de promover rituais satanistas e prometia se vingar. O suspeito foi encontrado em Macaé, e responde por terrorismo e indução ao crime.

De acordo com o delegado Luiz Lima, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, essas organizações criminosas buscam ter notoriedade para gerar “mais espectadores, mais participantes, a maioria adolescentes, muitas crianças”.

Já o delegado Carlos Oliveira disse que a lei antiterrorismo afirma que os atos preparatórios também podem ser considerados crimes.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. O trabalho contou com o apoio de policiais civis destes estados.