Suspeitos são presos com arma e drogas na Baixada Fluminense

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 21° BPM (São João de Meriti) prenderam, nesta sexta-feira (02), no bairro São Matheus, em São João de Meriti, dois homens com arma e drogas.

De acordo com a polícia, com os dois suspeitos foram encontrados uma pistola, carregadores, munições, rádios comunicadores, papelotes de maconha, pedras de skank, pedras de crack e diversos pinos de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 64ª Delegacia Policial (São João de Meriti).