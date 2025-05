Festival Ilumine inaugura mostra com artistas indígenas no Rio

A partir do dia 30 de abril, o Festival Ilumine – Edição Originários inaugura no Parque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas), em Santa Teresa, a exposição "Entre a Terra e a Eternidade", realizada pelo Instituto Vozes do Mundo, com curadoria voltada às narrativas e potências das mulheres indígenas.

A mostra segue até o dia 1º de junho e tem como destaque o protagonismo de artistas indígenas como Ana Maria Kariri, Camila Canela, Camila Sol, Carolina Potiguara, Emiliana Marajoara, Eva Tupinambá, Kaolin Maxakali, Maria Karajá, Tapixi Karajá e representantes Guajajaras e Mandacaru.

Leia também:

➢São Gonçalo Shopping recebe 3ª edição da Expo Noiva & Debutantes neste fim de semana

➢ Bistrô Cultural D'Avó promove serenata dançante em homenagem às mães

Com abertura no dia 30/04, das 15h às 18h, a exposição transforma o espaço em um território de arte, força e resistência, revelando a centralidade das mulheres indígenas como agentes de transformação política, cultural e social. O público será convidado a refletir sobre o papel das mulheres originárias na preservação dos saberes ancestrais e na luta pela permanência dos seus territórios.

A exposição é parte integrante do Festival Ilumine – uma celebração da diversidade, da ancestralidade e da memória viva dos povos originários – e conta com a produção do Grupo Acesso Cultural, Instituto Vozes do Mundo, Hardcore Company, OCA, ABLA Pretas e Originárias, instituto Bienal Amazônia, Tybyra Pañike Ambô/Matriarcado Ancestral - UIPAM e apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura.

Exposição "Entre a Terra e a Eternidade"

Data: de 30/04 a 01/06

Vernissage: 30 de abril, das 15h às 18h

Local: Parque Glória Maria (Parque das Ruínas)

Endereço: Rua Murtinho Nobre, 169 – Santa Teresa, Rio de Janeiro

Informações: (21) 2215-0621